Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kenan Atakol için başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Atakol özgürlük ve egemenlik mücadelemizin ileri götürülmesine önemli katkı sağladı.” dedi.

Eroğlu mesajında, milli davanın en zor ve en çetin dönemlerinde, çeşitli Bakanlık görevleri üstlenerek halka hizmet eden Kenan Atakol’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti.

Eroğlu, Atakol’un, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 8 yılı kendisinin 1985-1993 yılları arasında kurduğu hükümetlerde olmak üzere 13 yıl Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı.

“Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluşundan itibaren aynı çaltı altında buluştuğumuz, aynı hedefler doğrultusunda çalıştığımız Kenan Bey, saygın, dirayetli, bilgili, bir dostumuz, arkadaşımız idi.” diyen Eroğlu, kurduğu hükümetlerde Atakol’a, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevini gönül huzuru içinde verdiğini kaydetti.

Derin üzüntüsüne rağmen, sağlık sorunu nedeniyle cenaze törenine katılamamanın üzüntüsünü de yaşadığını belirten Eroğlu, “Merhum Kenan Atakol’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” dedi.