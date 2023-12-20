Ülkemizin sevilen insanlarından Uğur Karagözlü hayatını kaybetti. Aslen Limasollu olan uzun yıllardır Girne’de yaşamını sürdüren Karagözlü’nün vefatı büyük üzüntü yarattı.

Uğur Karagözlü uzun yıllar kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel kalem müdürlüğünü yapmış en yakınındaki isimlerden biriydi.

Son dönemlerde, çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları ile mükemmel bir arşiv yaratan Karagözlü, uzun süredir hasta olan babasının evdeki bakımını da üstlenmişti.

Karagözlü’nün bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.