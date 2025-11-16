Polis, ülke genelindeki trafik denetimlerinde 16 sürücünün alkollü araç kullandığını belirledi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde bin 660 sürücü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarını işlediği belirlenen 238 sürücü aleyhine yasal işlem yapılırken, 35 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerden 68’inin süratli, 16’sının alkollü, 2’sinin sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’inin sigortasız araç kullandığı belirlendi.

8 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 3’ünün emniyet kemeri takmadığı, 8’inin muayenesiz, 17’sinin seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 14’ünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı tespit edildi.

Sürücülerden 1’i elektrikli scooter kullanma, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma ve 96’sı da diğer trafik suçlarından rapor edildi.