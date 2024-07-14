Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 549 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 438 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten menedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 438 sürücünün 266’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.