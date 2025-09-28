Trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 400 araç kontrol edildi, 26 sürücü alkollü araç kullanırken 69 araç trafikten men edildi. Polis, kurallara uymanın can güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Trafik Ekipleri ülke genelinde dün kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında toplam 2 bin 400 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 382 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 69 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları arasında 130 sürücünün hız sınırını aşması, 26 sürücünün alkollü araç kullanması, 18 sürücünün sigortasız araç kullanması ve 10 sürücünün cep telefonu ile araç kullanması yer alıyor. Bunun yanı sıra, sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanımı 5, emniyet kemeri takmama 6, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı 37, muayenesiz araç kullanımı 8, kamu taşıma işletme izni şartlarına uymama 15, trafik levha ve işaretlerine uymama 21, tehlikeli sürüş 1 ve trafik ışıklarına uymama 3 vakası tespit edildi. Diğer trafik ihlalleri ise 102 olarak kayda geçti.

Polis ekipleri, sürücülerin kurallara uymasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti