Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, bin 593 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 256 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca, 13 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“168’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 55’i diğer trafik suçları.”