Başbakan Ünal Üstel, adada iki egemen eşit halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinin çok açık olduğuna işaret ederek, Rum tarafının ısrarla sürdürdüğü maksimalist talepler, siyasi eşitliği reddeden tutumu ve adanın zenginliklerini paylaşmaktan uzak yaklaşımları, federal çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdığını belirtti.

Ünal Üstel, "15 Kasım Cumhuriyet Bayramı" nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, eşitliğe ve kendi geleceğini tayin etme hakkına olan inancının bir tezahürü olan Cumhuriyetin bugün 42 yaşında olduğunu belirtti.

Üstel, bu anlamlı günde, toplum lideri ve halkın direnişinin öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ü, KKTC’nin kurucusu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, iradesini yok saymaya çalışan zihniyetin tüm baskılarına rağmen varoluş mücadelesini vermiş, kendi devletini kurmuş, onu yaşatmış ve bugünlere taşımıştır. Devletimiz; Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteği, halkımızın kararlılığı ve birlik ruhuyla her geçen yıl daha da güçlenmektedir” dedi.

Türkiye ile birlikte ortaya koydukları egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devlet vizyonunun, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürüyebilmesinin tek gerçekçi yolu olduğunu kaydeden Üstel, bu vizyonun Türk dünyasının da ortak yaklaşımı haline geldiğini belirtti.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki devletli çözüme verdiği güçlü destek, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır tekrarladığı ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın’ çağrısı ve Türk Devletleri Teşkilatında tam üyeliğe giden süreç; bu ortak aklın somut göstergeleridir. Dünya ile saygın bir devlet olarak kucaklaşma irademizi güçlendiren bu siyasi dönüşümün yanında, hükümet olarak ülkemizin ekonomik, sosyal ve altyapısal dönüşümünü de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, turizmden sosyal politikalara kadar pek çok alanda büyük eserlere imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Üstel, “Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırmak ve devletimizin kurumsal yapısını daha güçlü hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

“Güçlü bir devlet, güçlü bir Cumhuriyet demektir” diyen Üstel, yıllardır hayata geçirilemeyen birçok reformun başlatılması ve yarım kalan projelerin tek tek tamamlanmasının ülkenin yeni bir geleceğe hazırlayan kararlı duruşlarının en net göstergesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çıktığımız yolda geri adım atmak yoktur. Başarısızlık bizim sözlüğümüzde hiçbir zaman yer almamıştır, bundan sonra da almayacaktır. Halkımızın iradesiyle aldığımız 2027’ye kadar görev ve sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürecek; 2026 yılını büyük projelerin tamamlandığı bir yıl olarak tarihe geçireceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 42’nci yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkının bir devleti vardır. Kıbrıs Türk Halkının bir Cumhuriyeti vardır.”