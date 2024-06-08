Göçmenköy’de dün 11.45'te park halindeki Cuma Aksoy’a ait KD 476 plakalı salon araçta, muhtemelen akü kutup başlıklarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında, yangında aracın ön kaput boyası ve makine bölümündeki elektrik tesisatıyla plastik aksamlarının yanarak zarar gördüğü belirtildi.

-İnönü’de arazi yangını…

İnönü köy yolu üzerinde dün 13.45'te sebebi henüz tespit edilemeyen arazi yangını meydana geldi.

Yangın sonucu, yedi dönümlük arazi içinde anızlarla, 6 rulo balya yanarak zarar gördü.

-Güzelyurt’taki “Barikat Ocakbaşı”nda yangın…

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Barikat Ocakbaşı” isimli işletmede dün 12.50'de fritöz içindeki yağın aşırı ısınması sebebiyle yangın çıktı.

Yangında, bir fritöz, oluklu çatı kaplaması, 100 köpük tabak kısmen zarar gördü, yangına müdahale etmek isteyen işletme sahibinin vücudunun bazı yerleri yandı. İşletme sahibi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi ardından taburcu edildi.

-Ziyamet – Kumyalı anayolunda arazi yangını…

Öte yandan dün saat 13.00'te Ziyamet - Kumyalı anayolunun birinci kilometresinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangında, iki dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

-Yenierenköy’de elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu yangın çıktı

Yenierenköy'de dün akşam 20.30'da Ömer Tatlı'ya ait marketin jeneratörünü besleyen elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu oluşan kısa devre yangına sebep oldu.

Polis, yangında, bir jeneratör otomatiği, iki kondaktör, üç faz otomatik, bir zamanlayıcı ile elektrik tesisatının tamamen yanarak hasar gördüğünü açıkladı.