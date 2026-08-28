Toplumcu Sanat Üretim Merkezi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Umudumuz Gelecek Festivali" “Toplumsal Mücadele” paneliyle başladı.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Suriçindeki dernek binasında düzenlenen panelde Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden yazar Halil Karapaşaoğlu, Kıbrıs Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İlayda Taşkaya, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yöneticisi Selma Eylem ve Toplumcu Sanat Üretim Merkezi temsilcisi Nalin Dora konuşma yaptı.

Gecede, derneğin seramik atölyesinde üretilen eserler de sergilendi.

Öte yandan festival kapsamında bugün İplik Pazarı Sokağı'nda kültürel etkinlikler yapılacak.



Dj Hass-E'nin nostaljik dinletisi saat 20.00'de olacak. Ücretsiz etkinlikler, Tiyatro Üretim'in kısa gösterisi, Grup Baria ve Grup Üretim konserleriyle devam edecek.