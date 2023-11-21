Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısına ev sahipliği yaptı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ÜAKK toplantısı bugün saat 10.30’da DAÜ Senato Odası’nda yer aldı.

Toplantıya Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İTÜ – KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, ODTÜ KKK, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, ARUCAD Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi, Dünya Barış Üniversitesi, Uluslararası Alasya Üniversitesi Rektörleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Prof. Dr. Ali Ünyayar ve Prof. Dr. Zafer Ağdelen de yer aldı.

Toplantı, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı’nın görev süresinin dolması nedeniyle Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası çerçevesinde YÖDAK’a üye seçimi için yapılan başvurularla ilgili üye adaylarının seçimi ve yurt dışından alınan unvanların denkliğinin incelenmesi gündemi ile yapıldı.