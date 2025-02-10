11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesine yaklaşık 19 gün kaldı. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı 29 Mart'ta sona erecek.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak. Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

Ramazan ayında sağlıklı ve doyurucu lezzetlerin araştırılması da hızlandı. Ramazan ayı boyunca Uptown Girne Büyük Anadolu Otel de birbirinden lezzetli menüleriyle bu yıl da ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Ülkemizdeki şirketlerin veya kişilerin iftar programlarında tercih edeceği Uptown Girne Büyük Anadolu Otel de lezzetli menüleri ile hizmet sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.