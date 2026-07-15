Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, "ülkedeki temel sorunun, asgari ücret rakamı değil, emeğin ürettiği katma değerin yeterince karşılık bulmaması" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Te-Sen Başkanı Üredi, yazılı açıklamasında, İşverenler Sendikası’nın Asgari Ücret Yasası’na yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Üredi, hükümetin, üretim, verimlilik ve pazar koşullarını güçlendirecek politikalar üretmesi gerektiğini belirterek, işverenlerin artan maliyetlere ilişkin sorunları görmezden gelmediklerini ancak tartışmanın yanlış zeminde yürütüldüğünü ifade etti.

Yarın toplanacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na çağrıda bulunan Üredi, hayat pahalılığı karşısında çalışanların korunmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Komisyon üyelerinin, ülke gerçeklerini, hayat pahalılığını, enflasyonu ve çalışanların geçim koşullarını dikkate alarak, adil ve yaşanabilir bir asgari ücret belirlemesi gerektiğini kaydeden Üredi, hükümetin de, emeğin değerini artıran ekonomik politikaları hayata geçirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Üredi, güçlü ekonominin, düşük ücretle değil; yüksek katma değer üreten, emeğinin karşılığını alan çalışanlarla mümkün olduğuna işaret etti.

“Hedef asgari ücret değil, üretimin değerini artıracak ekonomik model olmalıdır.” diyen Üredi, ülkedeki temel sorunun, çalışanların harcadığı emek değil, bu emeğin üretim yaptığı pazarda oluşturduğu ekonomik değer olduğunu belirtti.

Asgari ücret tartışmalarının yalnızca rakamlar üzerinden yürütülmesini de eleştiren Üredi, esas meselenin ekonominin ürettiği değer olduğunu kaydederek, "Tartışılması gereken ücret değil, emeğin ekonomik karşılığını artıracak yapısal dönüşümdür.” ifadelerini kullandı.

Üredi, üretim, teknoloji, verimlilik ve planlama sayesinde işçinin çalışmasının ekonomik olarak daha fazla karşılık bulduğunu belirterek, hükümetin, üretim ve verimliliği artıracak politikaları hayata geçirilmesi ile çözülebileceğini ifade etti.