Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için özel olarak sahnelenen “Cem Olmak” müzikali, ülkemizdeki ilçelerde gösteri sunmaya devam ediyor.

Müzik ve dansın harmanlandığı özel gösteride, müzik ve dansın bir arada seyirciye sunulduğu ve Cem Karaca'ya saygı niteliği taşıyan müzikalde, Cem Özer, 12 kişilik ekibiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Cem Özer’in başrolünü üstlendiği “Cem Olmak” müzikali; Girne ve Gazimağusa’nın ardından dün akşam Güzelyurt’ta muhteşem bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı.

Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yer alan gösteride izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için özel olarak sahnelenen “Cem Olmak” müzikali, ülkemizdeki gösterimine, bu akşam Lefkoşa’daki Yakın Doğu