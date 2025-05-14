 Başbakan Ünal Üstel, Yenierenköy’deki otobüs kazasında yaralanan öğrencileri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında  Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile  Milli Eğitim Bakanı  Nazım  Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Hastaneden çıkışında açıklama yapan Başbakan Üstel,  bugün çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek,  Dipkarpaz’daki  öğrencileri Erenköy Lisesi’ne taşıyan otobüsün beklenmedik bir şekilde kaza yaptığını, otobüsteki tüm öğrencilerin hastanelerde müşahede altına alındığını söyledi.

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Üstel, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde  22, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de 7 çocuğun müşahede  altında olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, ”Allah’a şükürler olsun ki ağır yaralı çocuğumuz yoktur.  Bir çocuğumuzda birtakım travmalar var. O da gözetim altındadır. " diyerek, gözetim altındaki öğrencinin de iyileşeceğine olan inancını belirtti.

Üstel, “ Çocuklarımızı Allah bize bağışladı. Çocuklarımızın  hepsinin sağlık durumları iyi.  Burada bu akşam müşahede altında tutulacaklar ki yarın kendi evlerine gönderebilelim. Ama ne olur ne olmaz herhangi bir duruma karşı  çocuklarımızın hepsi burada, aileleri burada. Bir kez daha ailelerimize, çocuklarımıza, halkımıza geçmiş olsun diyorum. "ifadelerini kullandı.