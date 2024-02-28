Başbakan Ünal Üstel, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, federasyona bağlı spor eğitmenleri ve sporcu gençleri, Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul etti.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel kabuldeki konuşmasında, “Son günlerde büyük başarılara imza atan KKTC Atletizm Federasyonu’nu ağırlamak bizler için gururdur. Ülkemize gurur yaşatan spor eğitmenlerimize ve en önemlisi de sporcu gençlerimize yürekten teşekkür ederim." dedi.

Gençlerin dünyadan ne kadar soyutlansa, ambargolara ve izolasyona uğrasa bile pes etmeden spora emek verdiğine işaret eden Başbakan Üstel, gençlerin çeşitli uluslararası platformlarda yer alarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Üstel, gençlerin uluslararası platformlarda kazandığı başarıların, KKTC'nin dünyayla kucaklaşma sürecinde oldukça önem taşıdığını vurguladı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da “Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'in spora verdiği öneme teşekkür etmek için buradayız. Uluslararası başarıları elde eden veya hedefleyen birçok sporcumuz ve hedefleri olan sporcularımız var... Bu hedefler doğrultusunda canla başla çalışıp hem ülkemizi temsil ediyor hem de Türkiye milli takım formalarıyla dünyaya açılıyorlar. Bundan sonraki süreçler de de spora destek sürdükçe sporcularımızın da başarıları aynı şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.