Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, bakanlıkların yasalarını güncellemek üzere çalışmalar yaptıklarını, bu yasaların ülkenin geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Üstel, T izinlerinin KKTC’nin ilan edildiği günden beri aynı yasayla verildiğini, günümüzde koşulların değiştiğini, yasa ve tüzüğünün yeniden şekillenmesi gerektiğini ifade ederek, bu nedenle izinlerin askıya alındığını, iptali için komitenin çalıştığını belirtti.

-Tezkereler onaylandı

Meclis’te KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanının Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ile Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geri alındığı bilgiye getirildi.

-Erhürman: "T izinleri partiye mensup olanlara değil, mevzuata göre verilmeli"

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis İç Tüzüğü'nün 62. maddesi tahtında konuşma yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına değinen Erhürman, “Ulaştırma Bakanlığı kimdeyse taşıma izinlerinin o partililere mi verilmesi gerekir?” diye sordu.

Erhüman, bu hakların herhangi bir siyasi partiye mensup olanlara değil mevzuat doğrultusunda verilmesi gerektiğini belirtti. Bu konunun siyasi rant haline geldiğini, kritere uymayan kişilere dağıtıldığını iddia eden Erhürman, bunların tespit edilip haklarının iptal edilmesi gerektiğini ancak Arıklı’nın sözlerinin buna yönelik olmadığını, “ayrımcılık taşıdığını” savundu.

Erhürman, bu konulara yönelik açıklama yapılmasını talep ederek, izinlerle ilgili hukuki durumun ne olduğunu sordu.

Hakların geri alındığının açıklandığını dile getiren Erhürman, kimin geri aldığını, ne yapılmakta olduğunu sordu.

Erhürman, Ercan Havalimanı’nda yapılan tüzük değişikliğine de değinerek, Sivil Havacılık Dairesi'nin denetimine başvurmadan 6 ayda bir uzatma yapılmasına yönelik yetkinin bakanlığa verilmesini eleştirdi.

Ataoğlu’na bağlı bazı kurumların yönetim kurullarının fiyat belirleme yetkisinin Başbakanlıkta oluşturulan kurula geçtiğini, bunun nasıl olabildiğini soran Erhürman, bunun yapılamayacağını savundu.

"Ercan Havalimanı ile ilgili ek sözleşme no: 5" imzalandığını anımsatan Erhürman, bu sözleşmede tahkim heyetinin 31. 12. 2023 tarihine dek gerekçeli karar bildireceğinin yer aldığını, bu tarihin üzerinden 20 gün geçtiğini, tahkim kararının ise ortada olmadığını söyleyerek, “Kendi imzaladığınız sözleşmeyi kendiniz uygulayamaz duruma düştünüz. 20 gün geçti hâlâ ortada karar yok” dedi.

Erhürman, bu konuda da bilgi verilmesini talep etti.

-Arıklı: "20 bin 350 T izni var"

Erhürman'ın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcu taşıma izinleri konusunda bilgi verdi.

Piyasada şu anda yaklaşık 20 bin 350 taşıma izni bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Bunlar bugüne kadar hangi makam tarafından hangi tüzüğe göre verildiyse, şu anda verdiklerimiz ve durdurduklarımız da aynı şekilde verildi” dedi.

Arıklı, 3 bin talebe karşın hükümete geldiklerinde, herhangi bir izin vermediklerini son verilenlerin ise iptal edilenler karşılığında verildiğini söyledi.

Bu izinlerin tüm hükümetler döneminde verildiğini dile getiren Arıklı, CTP hükümetleri ve dörtlü koalisyon döneminde de bu izinlerin verildiğini söyleyerek, örnekler verdi.

İzin verilenler arasında akrabası varsa siyaseti bırakacağını söylediğini anımsatan Arıklı, “YDP’ye üye olan kişiler iş yapamayacak mı? Bu kişiler arasında YDP’liler var diye günlerdir yayınlar yapılıyor” diye konuştu.

-"Savcılık görüşü doğrultusunda hareket edilecek"

İzinlerin nasıl durdurulduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Arıklı, Savcılığa soru sorulduğunu, bu görüş doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.

Arıklı, tüzük değişikliği yapılacağını, çalışmaların başladığını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda meteoroloji cihazının yeni geldiğini, kurulumu için altyapı hazırlandığını belirten Arıklı, bu nedenle süreyi uzatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Arıklı, cihaz ve panoların TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından takip edildiğini söyledi. Arıklı, elektrik cihazı ve panolarda da eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Tahkimle ilgili gecikmenin de kaynağının bu olduğunu dile getiren Arıklı, tahkim kurulunun kararının bu eksikliklerin giderilmesinin ardından açıklanacağını kaydetti.

-Üstel: "T izinleri iptal ediliyor"

Arıklı'dan sonra kürsüye geln Başbakan Ünal Üstel, ülkede kısa vadeli hükümetler kurulduğundan çağdaş yasal düzenlemelerin yapılamadığını, yasaların güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlıkların yasalarını güncellemek üzere çalışmalar yaptıklarını, bu yasaların ülkenin geleceğini şekillendireceğini dile getiren Üstel, T izinlerinin KKTC’nin ilan edildiği günden beri aynı yasayla verildiğini, koşulların değiştiğini, yasa ve tüzüğünün yeniden şekillenmesi gerektiğini, bu nedenle izinlerin askıya alındığını, iptali için komitenin çalıştığını, buna yönelik tebligat yapılmayacağını kaydetti.

Başsavcılıkla istişare edildiğini, görüşler alındıktan sonra gerekçeleriyle birlikte iptal edileceğini söyleyen Üstel, yasa ve tüzüğün güncelleneceğini ifade etti.

Hangi kurumun hangi bakanlıklar altında olacağına dair de çalışma yapıldığını belirten Üstel, yönetim kurullarına verilen yetkilere değindi.

Başbakan Üstel, piyasayı düzenleyen kurumlara atanacak kişilerin kriterlerinin yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

Üstel, emekli olup aynı kurumda çalışan kişiler bulunduğunu, bunların maliyet unsuru oluşturduğunu, bu konuların Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü, çalışmaların süratle tamamlanacağını ve kurumların yapısının daha etkin ve işlevsel hale getirileceğini ifade etti.

-Erhürman: "Farklı bir neden mi var?... Gerekçesiz işlem yapılamaz"

Tekrar söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise verilen cevaplardan hiçbirinin sorulan sorulara cevap niteliği taşımadığını savundu.

Erhürman, izinler eğer tüzüklere göre verildiyse kararın geri alınmaması gerektiğini söyleyerek, “O zaman farklı bir neden mi var?” diye sordu.

Gerekçesiz işlem yapılamayacağını söyleyen Erhürman, söylemlerin “partizanlık veya siyasette kalma kaygısı taşıdığını” savundu.

Yapılanların hedeflerle uyumlu olmadığını ileri süren Erhürman, Canaltay’ın Arıklı’nın her dönem izin verildiğine yönelik söylemine müdahale ederek “kendi döneminde T izni vermediğini” açıkladığını söyleyerek, herkesin verdiğini söyleyerek genelleme yapılmasının doğru olmadığını savundu.

Erhürman, idarenin dörtlü koalisyon döneminde ve diğer dönemlerde de eğer hukuka aykırı verilen varsa her türlü ruhsatı iptal etme hakkı bulunduğunu söyleyerek, “Hukuka aykırı bir işlemin iptali beni üzmez, sevindirir. Herkesi aynı kefeye niye koyuyorsunuz? Kimin hatası neyse ortaya çıkaralım” dedi.

Erhürman, koalisyon ortaklarının birbirine suç atarak kendini aklamaya çalıştığını savundu.

Ercan’da itfaiye konusunun da “tamam olmadığını” söyleyen Erhürman, uzatılmasına yönelik kararla ilgili yetkinin uzmanlardan bakana verilmesini eleştirdi.

Erhürman, “Gerçek şu; uzmanlardan oluşan heyet uzatmayı vermeyecekti. Uçuş güvenliği olmadığını düşünüyorlardı. Bu nedenle Bakan Arıklı aldı sorumluluğu...” dedi.

Ek sözleşme konuşulurken tahkimin Anayasaya aykırı olduğunu söylediklerini belirten Erhürman, kurulda her iki tarafı temsil edecek kişiler bulunması gerektiği söylendiğinde bunun yapılacağının belirtildiğini ancak gelinen noktada kurulda iki tarafın temsil edilmediğinin anlaşıldığını ileri sürerek, Meclis ve halka “doğruların söylenmediğini” savundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tahkim heyetinin görevinin sonlandığını, uyuşmazlıkların yargıya gitmesi gerektiğini söyledi.

Kurulların fiyat belirleme konusunda yanlış yaptığı düşünülüyorsa, kurul üyelerinin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, seçilmiş insanların yetkilerinin Başbakanlık altında toplanamayacağını söyledi.

Erhürman, doğru yapılacak işin CYPFRUVEX, Kalkınma Bankası, KIB-TEK, DAÜ gibi kurumların yönetim yapılarından siyasi müdahalenin kaldırılmasına ve uzmanlaşmanın getirilmesine tam destek vereceklerini belirtti.