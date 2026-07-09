Polisin dün gece üç ilçede yaptığı eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde, 55 kişiye idari para cezası verildi, 693 sürücü rapor, 34 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içinde 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 15 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 687 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda, 152’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan, 8’i muayenesiz, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 68’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 282 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde, 2 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de yapılan denetimlerde ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 40 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 756 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda, 58’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 11’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 11’i sigortasız araç kullanmak, 41’i emniyet kemeri takmadan, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i ise ışık kurallarına uymamak ve 187’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 317 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde, 31 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 822 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda, 12’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 1’i sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 30’u emniyet kemeri takmadan, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 36’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 94 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde, 1 araç ise trafikten men edildi.