Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında Hükümet adına konuşan Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde KKTC’yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında, hükümete ve siyasi parti başkanlarına Danışma Kurulu kararı ile 15 dakikalık konuşma hakkı verildi. Meclis’te ayrıca, Divan’da düşen üyelikleri belirleyen karar okunarak, oy birliği ile onaylandı ve Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından Üçüncü Yasama Yılı Meclis faaliyetleri özetlendi.

Meclis açılışında ilk sözü Hükümet adına Başbakan Ünal Üstel aldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden beridir halkın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve tamamlanamayan çoğu projeyi tamamladıklarını anlattı.

Hayat pahalılığı oranında herkese artışlarını ve üreticiye destek ile teşvikleri gününde verdiklerini aktaran Üstel, halkın rahatlığı için yeni altyapı projelerini ve ihtiyaç duyulan büyük projeleri hayata geçirmek için TC ile imzalanan Mali işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Akdeniz’in ortasında devam eden Filistin-Gazze savaşına değinen Üstel, BM’nin ve Güvenlik Konseyi’nin buna seyirci kaldığını söyledi.

“Güney Kıbrıs barut fıçısı haline döndü” diyen Üstel, dünyada bunlar yaşanırken insanların sıkıntı yaşamaması adına çalıştıklarını kaydetti.

-"Elektronik Etiket Tüzüğü’yle çarşıyı denetim altına alacağız"

Hayat pahalılığını aşağı çekmek için çalıştıklarını belirten Üstel, yeni dönemde Elektronik Etiket Tüzüğü’nü geçirerek çarşıyı denetim altına alacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, KKTC'yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı da selamlayan Üstel, yeni dönemde KKTC’yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.

Üstel, yeni dönemin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, konuşmasını tamamladı.