Başbakan Ünal Üstel, 2025 yılını “Sağlık Yılı” ilan ettiklerini ifade ederek, ülke genelinde başlatılan sağlık yatırımlarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en uzak köylerinden en büyük ilçelerine kadar sağlık altyapısını baştan inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

2024 yılında yapılan proje planlamaları sayesinde sağlık altyapısının ülke genelinde yeniden yapılandırıldığını belirten Üstel, sağlık hizmetlerinin hükümetlerinin öncelikli konularından biri olduğunu, halkın sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Başbakan Üstel, göreve geldikleri ilk günden bu yana halka verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, projeye ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

İnceleme sırasında Üstel’e Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ve Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyük eşlik etti.

- "Lapta Sağlık Merkezi güçlendirilmiş bir yapıya kavuşacak"

İncelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nin uzun yıllardır bölgede hizmet verdiğini ancak artan nüfus ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Merkezin kapsamlı bir yenileme sürecinden geçtiğini ifade eden Üstel, çalışmaların tamamlanmasıyla merkezin, modern cihazlarla donatılmış ve sağlık personeliyle güçlendirilmiş bir yapıya kavuşacağına vurgu yaptı.

- “Sağlık altyapısı yeniden yapılandırılıyor”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana halk verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Başbakan Üstel, halka verdikleri sözleri yerine getirme kararlılığıyla hareket ettiklerini ve 2025 yılını “Sağlık Yılı” ilan ettiklerini hatırlattı. Başbakan Üstel, 2024 yılında yapılan proje planlamaları sayesinde ülke genelinde sağlık altyapısının yeniden yapılandırıldığını kaydetti.

Sağlık alanında yürütülen projelerin yalnızca Lapta ile sınırlı olmadığını dile getiren Üstel, Güzelyurt’ta 15 Kasım’a kadar yeni bir hastanenin açılacağını, Girne’de askeri hastane ile birlikte yeni Akçiçek Hastanesi’nin yıl sonunda hizmete gireceğini, Değirmenlik ve Maraş bölgelerinde yeni sağlık ocaklarının tamamlandığını aktardı. Üstel, Pamuklu-Karpaz bölgesinde de yeni bir hastanenin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.

- Lefkoşa’daki yeni hastanenin temeli 20 Temmuz’da atılacak

Üstel, 20 Temmuz’da Lefkoşa’da 320 yataklı yeni hastanenin temelinin atılacağını, mevcut Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ise çağdaş bir sağlık kampüsüne dönüştürülmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Yeni hastanede hasta odalarının tek veya çift kişilik odalara dönüştürüleceğini ifade eden Üstel, bu projelerin halkın daha nitelikli sağlık hizmeti almasına olanak sağlayacağını söyledi.

Tüm bu yatırımların Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle hayata geçtiğine dikkat çeken Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

- Dinçyürek: “Lapta Sağlık Merkezi daha fazla hastaya yerinde sağlık hizmeti sunabilecek donanıma kavuştu”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise yaptığı konuşmada, Lapta Sağlık Merkezi’nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde incelediklerini ve merkezin son durumunu değerlendirdiklerini söyledi. Yeni planlamaların da gözden geçirildiğini belirten Dinçyürek, merkezin çok kısa süre içinde hizmete açılacağını ifade etti.

Sadece binanın kapasitesinin artırılmadığını, aynı zamanda içindeki tüm teknik cihazların yenilendiğini ve sağlık personeli desteğinin de güçlendirildiğini vurgulayan Dinçyürek, merkezin artan nüfusa paralel olarak daha fazla hastaya yerinde sağlık hizmeti sunabilecek donanıma kavuştuğunu söyledi.

- “Ülke genelindeki sağlık merkezlerinde benzer yenileme ve güçlendirme çalışmaları sürüyor”

Bu çalışmaların sadece Lapta ile sınırlı olmadığını kaydeden Dinçyürek, Başbakan Üstel’in direktifleri doğrultusunda ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerinde benzer yenileme ve güçlendirme çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Dinçyürek, ilerleyen günlerde sağlık kadrosuna katılacak halk sağlığı uzmanları sayesinde birinci basamak tedavi hizmetlerinin, koruyucu hekimlik uygulamalarının, erken tanı, aşılama ve bağışıklama programlarının da kurumsal bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Hedeflerinin Dipkarpaz’dan, Yeşilırmak’a kadar tüm bölgelerde yerinde ve etkin sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurgulayan Dinçyürek, birçok merkezin açılışının kısa sürede gerçekleştirileceğini ve mevcut sağlık merkezlerinde de bakım, onarım ve cihaz yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

22 Haziran’da gerçekleştirilecek hemşirelik sınavıyla hemşire kadrolarının da güçlendirileceğini kaydeden Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması için personel altyapısının da sürekli geliştirildiğini ifade etti.

- Ataser: “Lapta Sağlık Merkezi’nde yürütülen çalışmaların bölge açısından tarihi bir adım”

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Lapta Sağlık Merkezi’nde yürütülen çalışmaların bölge açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Uzun yıllardır sağlık merkezinin kapasitesinin yetersiz kaldığını belirten Ataser, merkezin hastane seviyesine çıkarılmasının bölge halkı için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in gayreti ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in konuyu sahiplenmesiyle önemli bir sorunun çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Ataser, bu yatırımla bölge halkının daha kaliteli sağlık hizmetine kavuşacağını kaydetti.

Eğitimin de bölgedeki en önemli ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çeken Ataser, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda yapılan her yatırımın, halkın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Başbakan Üstel’in bölgedeki sorunlara duyarlılık göstermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Ataser, katkı koyan tüm yetkililere teşekkür etti.

- Oygar

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ise koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına ülke genelinde birçok merkezde altyapı ve personel düzenlemeleri başlatıldığını belirtti.

Lapta Sağlık Merkezi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını, sadece çevre düzenlemesi ve iç donanımın kaldığını ifade eden Oygar, çok kısa sürede merkezin hizmete açılarak halkın daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacağını söyledi. Oygar, bu süreçte destek veren Başbakan Üstel, Sağlık Bakanı Dinçyürek ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- Büyük

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Dilek Büyük ise, merkezin yenilenen binasına kısa süre içinde taşınacağını belirterek, yapılan çalışmaların oldukça memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Lapta Sağlık Merkezi'nin uzun yıllardır bölge halkına sorunsuz hizmet verdiğini ifade eden Büyük, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Lapta Sağlık Merkezi 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verecek

Lapta Sağlık Merkezi, deprem riski göz önünde bulundurularak yıkılarak yeniden inşa edildi. Çağdaş ve modern bir bina olarak tasarlanan merkez, bölge halkına 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verecek.