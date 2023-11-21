UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Salih Miroğlu’nun 18. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal Birlik Partisi’nde yıllarca, Girne Milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunmuş, partimizin unutulmaz genel sekreterlerinden, yıllarca birlikte siyaset yürüttüğümüz, ortak dertleri ve sevinçleri hep birlikte yaşadığımız, kıymetli kardeşim Dr. Salih Miroğlu’nu ölümünün 18. yılında, rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum.

Halk adamı kimliği, siyaseti ve hitabeti ile partimize büyük hizmetlerde bulunmuş, iktidarlar yaşamış, en zorlu günlerde ise partinin yükünü omuzlarında taşımayı bilmiş, partililerimizin gönlünde taht kurmuş Dr. Salih Miroğlu'nu, Ulusal Birlik Partisi olarak unutmayız, unutmayacağız.

Bu vesile ile bir kez daha Dr. Salih Miroğlu'na Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını bir kez daha paylaşıyorum.”