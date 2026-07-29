Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”, bugün başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen UBP çalıştayına, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’li bakanlar, milletvekilleri, parti kurucuları ile yetkili organları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları ile diğer davetliler katıldı.

Çalıştayda ayrıca geçmiş dönemlerde görev yapan UBP’li bakanlar, milletvekilleri, genel sekreterleri, belediye başkanları, parti yetkili organları ile emekli bürokratlar ve üst düzey yöneticiler de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan’ın konuşmalarının ardından Bakanların sunumlarıyla devam etti.

- Çalıştay, İlk üç gün boyunca yüz yüze toplantılarla gerçekleştirilecek

Çalıştay, ilk üç gün boyunca yüz yüze gerçekleştirilecek toplantıların ardından 15 gün boyunca çevrim içi oturumlarla devam edecek.

Siyaset, akademi, iş dünyası, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların katkı sunacağı çalıştay kapsamında 10 ayrı komite de oturumlar yapılacak. Katılımcılar; görüş, öneri ve projelerini paylaşacak, hazırlayacakları raporlarla KKTC’nin gelecek dönem yol haritasına katkı sağlayacak.

Toplam 18 gün sürecek yüz yüze ve çevrim içi çalışmalar sonucunda, KKTC’nin geleceğine katkı sağlayacak ortak vizyon, uygulanabilir proje önerileri ve yol haritası oluşturulması hedeflenecek.

- Üstel: “Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışın temsilcileriyiz”

Başbakan Ünal Üstel, bugün burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini konuşmak, ihtiyaç duyulan yol haritalarını oluşturmak ve geleceğin projelerini belirlemek için toplandıklarını kaydetti.

“Sadece bugünü değil, önümüzdeki on yılı, yirmi yılı ve çocuklarımıza bırakacağımız KKTC’yi konuşmak için bir aradayız.” diyen Üstel, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışın temsilcileri olduklarını ifade etti.

Üstel, “İnanıyorum ki burada bulunan herkes, üç gün boyunca ortaya koyacağı fikirlerle ülkemizin geleceğinin şekillenmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

UBP’nin kurulduğu günden bugüne devletin teminatı, istikrarın adresi ve hizmetin merkezi olduğunu kaydeden Üstel, bugün de aynı sorumlulukla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

“Bizim siyaset anlayışımızda konuşmak değil, üretmek vardır. Bahane değil, çözüm vardır. Ertelemek değil, halka hizmet vardır. Göreve geldiğimiz ilk gün ne söylediysek, bugün de aynı yerde duruyoruz.” diyen Üstel, söz verdiklerini yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

- “Son dört yılda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun yatırım dönemlerinden birini yaşadık”

“Gelecek hayaller üzerine değil, eserler üzerine kurulur.” diyen Üstel, son dört yılda ülke tarihinin en yoğun yatırım dönemlerinden birini yaşadıklarını kaydetti.

Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, konut alanında, yerel yönetimlerde, enerjide ve tarımda hayata geçirilen projelere değinen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Reel sektörü destekledik. İşverenimize ve çalışanımıza destek verdik. Kadın istihdamına ilk kez yüzde 100 prim desteği sağladık. Erkek çalışanlarda yüzde 80 prim desteği uyguladık. Kayıt dışılıkla mücadele ettik. Aktif sigortalı sayımızı tarihi seviyelere taşıdık. Yeni Ercan Havalimanı ile ülkemizi dünyaya açan en önemli yatırımlardan birini halkımızın hizmetine sunduk.”

“Bunlar, yarın başaracaklarımızın en güçlü teminatıdır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz çalıştayın en önemli özelliği de budur.” diyen Üstel, üç gün boyunca bürokratlar, akademisyenler, alanında uzman ve iş dünyasından isimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üreticilerin konuşacağını kaydetti.

Çalıştayda gençlerin ve kadınların beklentileri ve taleplerinin de konuşulacağını belirten Üstel, “Burada ortaya çıkacak her proje, bizim yeni yol haritamız olacaktır. Çünkü ortak akıl, en büyük gücümüzdür.” dedi.

“Hiç kimse her şeyi tek başına bilemez. Ama birlikte düşündüğümüzde, ürettiğimizde ve karar verdiğimizde ortaya çok daha güçlü bir vizyon çıkar.” diyen Üstel, çalıştayın sonunda KKTC’nin gelecek on yılına, hatta yirmi yılına yön verecek vizyonu birlikte ortaya koyacaklarını ifade etti.

Dünyada, ekonominin, enerji politikalarının, teknolojinin, turizmin, tarımın ve devlet yönetiminin değiştiğini belirten Üstel, “Biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Ama değişmeyecek değerlerimiz vardır. Kıbrıs Türk halkının egemenliği, devletimiz, ana vatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımız, iki devletli çözüm vizyonumuz, milli davamız dün değişmedi, bugün değişmeyecek, yarın da değişmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Önlerinde yeni bir dönemin olduğunu belirten Üstel, KKTC'yi geleceğe taşıyacak yeni yol haritalarını birlikte hazırlayacaklarını dile getirdi.

Üstel, hedeflerinin daha güçlü bir ekonomi, altyapı, kamu yönetimi, üretim ve her alanda daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi’nin dün olduğu gibi bugün de geleceği inşa etmeye devam edeceğini kaydeden Üstel, “Biz, geçmişimizden güç alıyoruz, bugünümüzü eserlerle büyütüyoruz ve yarınımızı ortak akılla planlıyoruz. Bu çalıştay sadece partimiz için değil, devletimiz için de önemli bir dönüm noktası olacaktır.” şeklinde konuştu.

Çalıştaydan çıkacak fikirlerin yıllar boyunca ülkeye yön vereceğini dile getiren Üstel, çocukların geleceğine ışık tutacağını belirterek, çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Tatar: “Çalıştaya katkı koyanlara başarılar diliyorum”

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, KKTC’nin egemen geleceğinin burada ifade edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

UBP’nin egemenlik meselesini önemsediğini dile getiren Tatar, ne Rum tarafından ne de Birleşmiş Milletler de “egemen eşitlik” noktasında bir açılımın olmadığını dile getirdi.

Çalıştayın ülke için önemine değinerek, katkı koyanlara başarılar dileyen Tatar, “Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyebilmenin bahtiyarlığı, mutluluğu ve huzuruyla hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

- Savaşan: “Çalıştayın en önemli özelliği katılımcı yapısı ve kapsayıcılığıdır”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, bugün burada yalnızca bir çalıştayın açılışını yapmadıklarını belirterek, aynı zamanda ülkenin geleceğini ortak akılla şekillendirecek kapsamlı bir süreci de birlikte başlattıklarını kaydetti.

“Siyasette önemli olan konuşmak değil, konuşulanı plana, planı projeye, projeyi de vatandaşın hayatına dokunan hizmetlere dönüştürebilmektir.” diyen Savaşan, UBP’nin bunu her zaman başardığını ve kanıtladığını dile getirdi.

Çalıştayın en önemli özelliğinin katılımcı yapısı ve kapsayıcılığı olduğunu belirten Savaşan, çalıştayın detaylarıyla ilgili bilgi verdi.