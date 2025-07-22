Başbakan Ünal Üstel, Rum gençlerin okullarda Türk düşmanlığı ile yetiştirildiğini ve bunun adada barış için büyük tehlike olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51. Yıldönümünde sınırlarda ve geçiş kapılarında, halkı ve devleti hedef alan eylemler ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51. yıldönümünün anlamına yaraşır şekilde kutlandığını belirterek, “Bizler, her koşul altında geçmişe takılıp kalmadan, geleceğe yapıcı, gerçekçi bakarak yürümek istiyoruz.” dedi.

-“‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi bizim için vazgeçilmezdir”

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki devletli yeni politikaya dayalı bir çözümü, yaşayabilir bir çözüm şekli gördüklerini vurgulayan Üstel, anlaşma olmasa da en üst düzeyde iş birliği ile Kıbrıslı Rumlarla iyi komşuluk ilişkileri yaşama arzusunda olduklarını belirtti.

“Bunun için de en başta yapılması gereken, düşmanca duyguların terk edilmesi, özellikle yeni nesle düşmanlığı aşılamamaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi bizim için vazgeçilmezdir ve bu ilkeye uyuyoruz.” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, Kıbrıslı Rumları gerçekçi yaklaşım ve saptamalara davet etti.

Üstel şöyle devam etti:

“15 Temmuz 1974 Faşist Darbenin ardından, Türkiye Barış Harekatını gerçekleştirmiş olmasaydı, önce Kıbrıs Rum Toplumunda, darbecilerin hedefi olanlardan binlercesi katledilecek, sonrasında sıra Kıbrıslı Türklere gelecekti.

Kıbrıs adasında, yarım asrı aşkın bir süredir, barış vardır. Gereksinim duyulan, barışın, kalıcı, yaşayabilir çözümle taçlandırılmasıdır.

Kıbrıs Türkü, 1963 – 1974 arası çok zor koşullarda ayakta durmuştur. Şimdi, çözümsüzlükten bir miktar olumsuz etkilenir olsak da, devletimize sahip çıkarak, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü yanında, etkin ve fiili olarak hayatın her alanında yanımızda olmasının değerini, Orta Doğu’da, hemen yanı başımızda Filistinli kardeşlerimize, İsrail tarafında yaşatılanlarını görünce çok daha iyi anlıyoruz.

Rum liderliği, çözümsüzlükle, sabrımızı, direnme gücümüzü test etmeye çalışıyorsa, boşuna bir çaba içindedir.”

- “Rum liderliğinin öncelikle yapması gereken Rum çocuklarını, Rum gençlerini okullarda Türk düşmanlığıyla yetiştirmemektir”

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51. Yıldönümünde sınırlarda, geçiş kapılarında, halkı ve devleti hedef alan eylemleri, dikkatle, endişeyle ve sorgulayarak izlediklerini kaydeden Üstel, eylemcilerin Rum gençler olduğuna dikkat çekerek, “Bu gençler, savaş görmedi. Yeni nesil Rum gençlerinin Türk düşmanlığıyla yetiştirilmesi, adada barış için büyük tehlikedir. Rum gençler, okullarda, insani değerlerden uzak adeta zehirleniyor.” dedi.

Rum liderliğinin güven artırıcı önlemleri konuşmak istediğini her fırsatta dile getirdiğini, bunun için önce Rum çocuklarını, Rum gençlerini okullarda Türk düşmanlığıyla yetiştirmemesi gerektiğini vurgulayan Üstel, “Bizim okullarımızda, çocuklarımızı düşmanlık duygularıyla yetiştirmiyoruz. Yabancılar da Kıbrıslı Türklerin, Rumlara göre daha fazla barışçıl olduğunu görüyor ve ifade ediyor. Rum yönetimini kilisenin etkisinden eğitimi kurtararak, daha barışçıl bir müfredat uygulamaya davet ediyorum. Unutulmasın, barış, tüm insanlık için güvencedir.” ifadelerini kullandı.