UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaptığı paylaşımda, 2022 yılında başlayan yolculuğun tamamlandığını ve yeni bir seçim sürecinin resmen başladığını belirtti. Önlerinde yaklaşık altmış günlük bir dönem bulunduğunu kaydeden Üstel, bu süreçte halka bugüne kadar yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yapacaklarını anlatacaklarını ifade etti.

Geride bıraktıkları beş yıla yakın sürenin Ulusal Birlik Partisi için gurur verici olduğunu belirten Üstel, ülkenin her noktasına hizmet taşıdıklarını ve her karış toprağında bir UBP imzası bırakmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayata geçirilen eserlerin şahsına veya herhangi bir bakana ait olmadığını vurgulayan Üstel, bunların tamamının Ulusal Birlik Partisi başkanlığındaki hükümetin eseri olduğunu belirtti. Üstel, bütün çalışmaları ülkenin gelişimine katkı sağlamak ve yeni nesilleri daha güçlü bir geleceğe taşımak hedefiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin şahısların değil, büyük bir davanın partisi olduğunu ifade eden Üstel, bayrağın geçmişte başka isimler tarafından taşındığını, bugün kendilerinin taşıdığını ve yarın başkalarının taşıyacağını belirtti.

Birbirlerini kırdıkları, incindikleri ve yanlış anlaşıldıkları günler olduğunu da dile getiren Üstel, şahsı adına UBP’lilerden helallik istedi. Üstel, herhangi bir UBP’linin kalbini kırdıysa, gönlünde kendisine karşı bir kırgınlık bıraktıysa ya da kendisini haklı, kendisini haksız gördüğü bir konu varsa özür diledi.

Halkın, ülkenin ve Ulusal Birlik Partisi’nin hedefleri ile geleceğinden daha önemli hiçbir kişisel hedef ve önceliği olmadığını belirten Üstel, bütün mücadelesini UBP’nin varlığını, kurumsal kimliğini ve gücünü korumak için verdiğini ifade etti. Üstel, partinin yalnızca bugün değil, gelecek nesiller boyunca ülkenin iradesinin, emeğinin ve çalışma azminin taşıyıcısı olması için çalıştığını kaydetti.

Bu dönemde pek çok büyük projeye imza attıklarını belirten Üstel, yerel yönetimler reformuyla 18 güçlü belediye oluşturduklarını, şimdi ise bu 18 beldede 18 adayla ülkenin her yerine imzalarını taşımaya hazırlandıklarını söyledi.

Partinin iç disiplinini zedeleyen karma oy sisteminin kaldırılması için mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını belirten Üstel, genel seçim tarihinin de dün oy birliğiyle belirlendiğini ifade etti.

Önlerinde zaferle çıkacaklarına inandığı iki önemli seçim bulunduğunu kaydeden Üstel, bütün UBP’lilere kırgınlıkları geride bırakma çağrısı yaptı.

UBP’nin çalışan, üreten, yatırım yapan ve ülkenin her karış toprağına değer veren bir parti olduğunu belirten Üstel, bütün gayretlerini ülkeyi daha ileriye taşımaya vermeleri gerektiğini söyledi. Üstel, ihtiyaç duydukları zamanı ve güçlü iktidarı hep birlikte kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Üstel, ülkenin geleceğine yön vermek isteyen ve yüreği vatan sevgisiyle dolu olan herkesi milletvekili olmaya davet etti.

24 EKİM'DE ÖN SEÇİM YAPILACAK

24 Ekim’de büyük bir demokrasi şöleni içerisinde milletvekili ön seçiminin gerçekleştirileceğini belirten Üstel, UBP’ye gönül veren, yüreği vatan sevgisiyle dolu ve cumhuriyeti kuran iradeyi ruhunda taşıyan tüm UBP’lilerin aday olmasını ve bu bayrağı taşımak için yarışmasını temenni etti.

Örgütler, gençler, kadınlar, adaylar ve bütün yol arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını ve sokaklara çıkacaklarını kaydeden Üstel, gecelerini gündüzlerine katacaklarını belirtti.

Kırgınlıkları değil, ortak davayı konuşacaklarını vurgulayan Üstel, “Çünkü bizim davamız Ulusal Birlik Partisi’dir. Davamız bir, yolumuz bir, hedefimiz bir. Kalplerimiz bir, partimiz bir” ifadelerini kullandı.

Üstel, hep birlikte, tek yürek ve omuz omuza çalışarak her iki seçimden de büyük zaferle çıkacaklarını belirterek, “Hiç durmadık, yorulmadık. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.