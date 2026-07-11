Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin, KKTC’nin enerji geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve "Türkiye'nin güçlü desteğiyle enerji alanında tarihi bir dönüşüm süreci yaşıyoruz" dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyetin Teknecik Elektrik Santrali’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı.

Uzun, ziyaret kapsamında enerji arz güvenliği, üretim kapasitesi ve doğal gaza geçiş sürecinin ele alındığını belirterek, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin KKTC’nin enerji geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

-Doğal gaz süreci tüm ülkeye önemli kazanımlar sağlayacak

Uzun, Bayraktar ve beraberindeki heyeti, Teknecik Elektrik Santrali’nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyarette, enerji üretim kapasitesini artırmaya ve arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye ile hayata geçirilmesi planlanan Doğal Gaz Mutabakatının halka sağlayacağı daha düşük enerji maliyetleri ile ekonomik ve çevresel katkıları kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

-Türkiye’nin desteğiyle imkânsız denilen projeler hayata geçiyor

Doğal gaza geçiş sürecinin, yalnızca enerji maliyetlerinin düşürülmesi açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve ülkenin enerji altyapısının güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığını dile getiren Uzun, şöyle devam etti:

“Ülkemizin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasında her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve bir zamanlar ‘imkânsız’ denilen projelerin hayata geçirilmesine öncülük eden Başbakan Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, ayrıca bu süreçte emeği bulunan ve katkı sunan tüm yönetici ve teknik ekiplere şahsım, Kıb-Tek ve halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan güçlü iş birliği sayesinde halkımızın daha güvenilir, daha ekonomik ve çevre dostu enerjiye kavuşacağına olan inancımız tamdır. Bu hedef doğrultusunda Kıb-Tek olarak üzerimize düşen sorumluluğu aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz.”