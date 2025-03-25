Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin kuru gıda kolisinin ulaştırıldığını duyurdu.

Vakıflar’dan yapılan açıklamada, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen gıda kolilerinin Ramazan ayının ilk haftasında tespit edilen ihtiyaç sahiplerine şeffaf bir şekilde dağıtıldığı belirtildi.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğu dikkate alınarak, söz konusu kolilerin dağıtımında gerekli tüm önlemlerin alındığı ve takibinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, kolilerin bantlarının söküldüğü veya ürünlerin çalındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.