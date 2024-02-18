Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarıyla temsil ederek, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 12. Hafta müsabakasında evinde konuk ettiği Bağcılar Belediyesi'ni 62-49 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve BRT 2’den naklen yayınlanan karşılaşmada Vakıflar, baştan sona üstün götürdüğü maçı rahat bir skorla kazandı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 24 Şubat Cumartesi günü grup lideri Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.