Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı’nın birlikte organize ettikleri U10 Junior ve U12 Easy Lig yarın başlıyor.

Ligde U10 Junior Lig’e 15, U12 Easy Lig’e de 17 takım katılıyor.

Atatürk Spor Salonu’nda tüm takımlar lk maçlar öncesinde yarın saat 10.00’da Vedat Kaner Vakfı yöneticileri ile bir araya gelecekler.

İlk gün maçlarında U 10 Junior Lig’de iki ve U 12 EWasy Lig’de de 4 karşılaşma yapılacak.

Organizasyonda ki ilk maçta U 10 Junior Lig’de Yakın Doğu Üniversitesi – Soyerspor karşılaşması ile başlayacak.

Lig 30 Temmuz Salı günü tamamlanacak.

Editör: Burhan CANBAZ