4 Ocak 2024 tarihinde, tedavi görmekte olduğu Hastanede yaşamını yitiren Emekli PGM 2. Yardımcısı Mehmet CURCİOĞLU, bugün Lefkoşa'da Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen tören ile Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Polis Teşkilatında 41 yılı aşkın süre görev yapan ve 1994 yılında PGM 2. Yardımcısı iken yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Mehmet CURCİOĞLU'nun cenaze törenine, Polis Teşkilatından halen görevdeki polis mensuplarını ile Emekli Polis mensupları ve sevenleri katıldı. CURCİOĞLU'nun fotoğrafı ve tabutuna sarılı bayrak PGM Kasım KUNİ tarafından aile fertlerine takdim edildi.