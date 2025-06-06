Rum polisinin, Orman Dairesi’nin 2017 yılında kiraladığı yangın söndürme helikopterleriyle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun ocak ayında, kira sözleşmeleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladığını ve soruşturmanın derinleştirildiğini yazdı.

Gazete, sorgu memurlarının yangın söndürme helikopterlerinin kiralanma süreciyle ilgili birçok ifade alıp çok sayıda belgede inceleme yaptığını kaydederken, önümüzdeki günlerde konuya müdahil olan kişilerin vereceği ifadelerle ortaya çıkacak sonuçların, sürecin ilerleyişi için önem taşıdığına işaret etti.

Haberde, Panayotu’nun helikopterlerin kiralanması ve bakımı konusunda bazı yasadışı eylemler ve ihmaller olduğuna dair yazılı şikayet yapılmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladığı anımsatıldı.