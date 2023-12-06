Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanında Ahilikle ilgili sahnede dolayı tepki çeken ve yapım şirketinin özür dileyerek yeni bir tanıtım yayınladığı Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Özcan Deniz ile başrolü paylaşan Özgü Namal, dizide tesettürlü bir kadını oynayacak.

10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekmiş yapım şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti. Yayınlanmadan tepkileri odağı olan dizi 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak.