Yayın Yüksek Kurulu'nun (YYK) “Medya sektörü ile buluşma ve lisans takdim töreni” dün yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ve medya sektörü çalışanları katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasına Yayın Yüksek Kurulu kurucu başkanı Oğuz Ramadan Korhan’ı ve babası Rüstem Tatar’ı rahmetle anarak başladı.

Tatar, kendisinin de medya sektöründen geldiğini ve sektördeki sıkıntıları bildiğini söyledi. Millî mücadele yıllarında radyo, televizyon ve telgraf olmadığını belirten Tatar, bugün teknolojinin gelişmesiyle, uydu ve internet yayınları ile dünyanın her yerinden yayın izlenebildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayınlar yapılırken, saygı sınırlarının aşılmaması gerektiğini ifade ederek, insan haklarına aykırı, ciddi ve şiddetli yayınların doğru olmadığını vurguladı. Tatar, bu konuda yasaların da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, çocukluğunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ortak olan Kıbrıs Türk halkının 3 haftada bir kez sadece bir Türk filmi izleyebildiğine işaret ederek “KKTC anavatan desteği ile kuruldu ve bu sayede sesimizi tüm dünyaya duyurabiliyoruz. Bunun değeri çok büyüktür” dedi.

Tatar, “Ödenen bedeller vardır, büyük fedakarlıklar vardır. Sen o sesi istismar edemezsin, o sesi bu devleti yıkmak için kullanamazsın, burada ödenen bedellere rağmen devleti yıkıcı nitelikte birtakım haksızlık derecesinde yapılan saldırılara vesile olursan, o zaman sen bu imkanı doğru kullanmıyorsun demektir” ifadelerini kullandı.

-Şahin

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de konuşmasında, görevlerini yaparken, siyasi iradenin gücünü ve karşılıklı iş birliğini dikkate aldıklarını söyledi.

Şahin, “Biz bir karar verirken cezayı nasıl artıracağız diye değil, eleştiri sınırları aşılınca cezalar devreye girmektedir. KKTC’nin alt yapısı şehitlerin kanıyla kurulmuştur. Yayın yapılırken saygıya dikkat edilirse ceza ile değil ödülle karşılaşırsınız” dedi.

Şahin, medya mensuplarını tebrik ederek, “Bu yıl verilen lisanslar yeni nesil haberciliğin ayak izi ve geleceğin habercisidir” dedi.

-Hansel

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel de törende konuşma yaparak, geçen yıl yapılan yasa değişikliği ile pek çok web TV’nin ve platformların lisans sahibi olduğunu söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği varoluş mücadelesini hatırlatan Hansel, “O yıllarda şimdiki medyanın gücü olsaydı, Kıbrıs Türk halkı sesini dünyaya daha iyi duyururdu. 60 yıl önce bugünlerde Bayrak Radyosu Kıbrıs Türk halkının sesi ve varoluş mücadelesinin timsali olarak mücahit emeği ile kuruldu” dedi.

Hansel, şöyle konuştu:

“Küçük bir ekonomi içerisinde ticari bir yatırımla medya faaliyeti yürütülmektedir. Sorunların hafifletilmesi için Yayın Yüksek Kurulu elinden gelen her katkıyı yapacaktır. Karşılığında medya sektöründen tek bir beklentimiz var, o da atalarımızın varlık mücadelesi ile bize emanet ettiği bu devlete sahip çıkılması ve bu devlete sahip çıkılırken özgürlüğümüz kadar saygıya da önem verilmesidir. Bu devletin hiçbir makamının, politikacısının yaşayanları eleştirmeye kırmaya tehdit etmeye hakkı yoktur. Geçen yıl yasamıza, yayın ilkesi olarak dahil ettiğimiz evrensel medya etik ilkelerine uyarak faaliyetlerinizi yürütmenizi bekliyoruz.”

Konuşmaların ardından, lisans takdim töreni yapıldı.