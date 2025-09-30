Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 9. kuruluş yıl dönümünü Girne’de düzenlenen resepsiyonla kutladı.

YDP'den verilen bilgiye göre, etkinliğe Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Tatar ile Başbakan Üstel de birer konuşma yaptı.

-Arıklı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetten beklentilerini alamayan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakiplerine oy vereceğini söyleyen seçmene seslenerek, bu seçimin "Milli mesele" olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Milli meseleler asla ve asla iç politikaya alet edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının namusudur, gururudur, haysiyetidir. Asla göndere çekilen bayrak inemez” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise, partilerinin beş yıl önce Cumhurbaşkanını destekleyerek seçtirdiğini, bu dönemde de aynı desteği sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs meselesine de değinen Büyükyılmaz, federasyon arayışlarının sonuç vermediğini kaydederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti 1960’ta kuruldu ama üç yıl içinde yıkıldı. Halkımız büyük acılar yaşadı, şehitler verdi. 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğümüze kavuştuk. Şimdi bizi yeniden o günlere döndürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın hiçbir zaman güç paylaşımına yanaşmadığını vurgulayan Büyükyılmaz, geçmiş müzakere süreçlerini de “Sonuç elde var sıfır” sözleriyle değerlendirdi.