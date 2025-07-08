Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi.

Yılmaz Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan elim olay sonucu metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin sayısının 12’ye yükseldiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.

Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olay, vatanı uğruna canını gözünü kırpmadan feda eden kahraman evlatlarımızın aziz hatırasını daima yaşatacağımızın bir kez daha göstergesidir. Hayatlarının baharında, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor; başta kederli aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz.”