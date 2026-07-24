Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yaklaşan yerel seçimler öncesinde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) ortak aday konusunda varılan mutabakata uymadığını açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon ortaklarının üç ilçede bağımsız ortak aday çıkarılması konusunda prensipte anlaştığı, Gazimağusa'da ise bir isim üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, UBP'nin önce Girne'de, ardından Gazimağusa'da kendi adaylarını açıkladığı, Lefkoşa'da da partili bir ismi aday göstermeye hazırlandığı ifade edilerek, bu gelişmelerin ortak aday anlayışını ortadan kaldırdığı kaydedildi.

YDP'nin bu süreçten sonra kendisini serbest saydığı belirtilen açıklamada, ilçe başkanlıklarına kendi adaylarının çıkarılabileceği veya başka parti ya da bağımsız adayların desteklenebileceği bölgeler konusunda çalışma yapmaları talimatı verildiği, hazırlanan raporların önümüzdeki hafta sonuna kadar Genel Sekreterliğe sunulmasının istendiği bildirildi.