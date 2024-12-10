Yeniboğaziçi’nde, dün sabah 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.S’nin (E-36) kaldığı evde yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan bir ucu yanık sarma sigara ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki makas ele geçirildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.



-Kiraladığı evlerin parasını çalıştığı şirkete vermeyerek çalan şahıs tutuklandı

Mayıs-Aralık 2024 tarihleri arası, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A B (E-30)’nin, şirket adına kiraladığı apartman daireleri karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 63 bin 500 ABD doları kira ücretini, şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

-20 kilo tavuk ve 20 kilo domuz etiyle KKTC’ye geçmeye çalışan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün akşam 18.30 sıralarında Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye giriş yapan J.C.M.K’nin (E-49) tasarrufundaki bavulda gümrük memurları tarafından yapılan aramada, ülkeye ithali yasak toplam 20 kilo tavuk ile 20 kilo domuz eti ele geçirildi.

Etler emare alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Dış Ticaret Yasasına aykırı harekete yasal işlem…

Güzelyurt’ta Bostancı Kara Geçiş Kapısı’nda, dün akşam 18.30 sıralarında S.K’nin (E-54) kullanımındaki araçla KKTC’den GKRY bölgesine geçiş yapacağı sırada, polis tarafından yapılan aramada, KKTC’den ihracat izni olmadığı halde, aracında tespit edilen muhtelif markalarda toplam 39 karton sigara, 185 paket sigara tütünü, 81 karton elektronik sigara çubuğu, 1 karton elektronik sigara çubuğu ve 1 kilo nargile tütününün GKRY bölgesine geçireceği tespit edildi.

Bahse konu tütün ürünleri emare alınırken, S.K. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-Amme fesatçılığı

Polise 8 Aralık günü başvuran A.C.P’nin (E-28), yalan olduğunu bildiği halde tasarrufunda bulunan toplam 3 bin 250 Euro ile 10 bin TL nakit paraların, park halinde bulunan aracı içerisinden çalındığı yönünde, hayali bir suç ile ilgili kasten polise yalan ifade verdiği tespit edildi.

Amme fesatçılığı suçu işleyen şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-KKTC’de ikamet izinsiz kalan 10 kişiye yasal işlem…

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz bulunan 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.