Yeniden Doğuş Partisi (YDP), salı günü Kıbrıs Aydın Üniversitesi kampüsünde Gençlik Şöleni düzenliyor.

YDP’den yapılan açıklamada, gençliğin sosyal, kültürel ve siyasal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek Gençlik Şöleni’nin saat 20.00’de başlayacağı kaydedildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da katılacağı duyurulan açıklamada, “Partimizin geleceği olan gençlerimizi bir araya getirecek bu anlamlı organizasyon, yalnızca bir eğlence etkinliği değil; aynı zamanda gençliğin siyasete katılımını teşvik edecek, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirecek önemli bir buluşma olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm teşkilat mensupları, gençlik kolları, üniversite gençliği ve partiye gönül verenler Gençlik Şöleni'ne davet edildi.