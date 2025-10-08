Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı rapora göre, 8 Ekim Çarşamba günü bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26–29°C dolaylarında seyredeceği bildirildi.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği, Perşembe günü ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.