Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yerbilim Mühendisleri Odasında (YMO) başkanlığa oy birliğiyle Mehmet Necdet seçildi.

Yerbilim Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı Mehmet Necdet tarafından yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası'nın 41’inci Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün yapıldı.

KTMMOB binasındaki Genel Kurulda, Divan Başkanlığını Bektaş Göze, Divan Sekreterliği görevlerini de Ceyhan Şahinkaya ve Şifa Doğan üstlendi.

Mehmet Necdet’in oy birliği ile YMO Başkanı seçildiği Genel Kurulda, yönetim kurulu faal üyeleri Oguz Vadilili, Ertan Akün, Şifa Doğan, Hilmi Dindar; yedek üyeler de Ceyhan Şahinkaya ve Arif Özyankı’dan oluşturuldu.

Denetleme kurulu üyeleri ise Salih Erşangil, Cavit Atalar ve Bekir Salih Fırıncıoğlu oldu.