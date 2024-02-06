Türkiye’nin başarılı sanatçısı Yeşim Salkım, 6 Şubat’ta yitirdiğimiz şampiyon meleklerimizin acısına kayıtsız kalamadı.. Sanatçı, kendi yazıp bestelediği “Uyu Meleğim” isimli şarkıyı 6 Şubat’ın yıl dönümünde seslendirerek şampiyon meleklerimize ve ailelerine ithaf etti.

Aranjörlüğünü Emre Can’ın yaptığı şarkıda yaşamını yitiren çocukların annelerinin duygularını ağıt tadında şarkıya dönüştüren Yeşim Salkım bu davanın arkasında durduğunu açıkladı.

Bu özel şarkının tüm dijital gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağını söyleyen Yeşim Salkım, en kısa sürede Kıbrıs’ta vereceği konserin tüm gelirini de “Şampiyon Melekleri yaşatma derneği”ne bağışlayacağını kaydetti.