Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Amcaoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili şunları yazdı:

"Beldemizde ikamet eden Ülkemizin önemli sporcularından milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu'nu bugün Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası'nda ağırladık.Hem ülke sporunu değerlendirdik hem de Yiğitcanın bundan sonraki hedeflerini konuştuk.Spora ve sporcularımıza her zaman desteklerimizin süreceğini ifade eder,Ülkemizin gurur kaynağı Yiğitcan Hekimoğlu’na bundan sonraki spor hayatında başarılar dilerim."