Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünü kutladı; harekatla Ada’da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen bir huzur ve güven ortamı oluştuğunu vurguladı.

Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye’nin, Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türkü’nün yanında durduğunu da ifade ederek Kıbrıs Türk halkına yönelik insanlık dışı izolasyonlara karşı mücadelelerinin süreceğine işaret etti.

Yılmaz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Mesajında “Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer veren Yılmaz, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu harekatla birlikte Kıbrıs Türkü’nün varlığını ve güvenliğini teminat altına aldığını kaydetti.

“Bu suretle, Ada’da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen bir huzur ve güven ortamı oluşmuştur” diyen Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye’nin, Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türkü’nün yanında durduğunu ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini kaydeden Yılmaz, Kıbrıs Türk halkına yönelik insanlık dışı izolasyonlara karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti; Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasına yönelik iktisadi ve mali iş birliğini kesintisiz sürdüreceğini vurguladı.

Yılmaz mesajında, Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türkü’nün geleceğini güvence altına alan merhum Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu; Kıbrıs Türk halkına önderlik eden Dr. Fazıl Küçük’ü; kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı; harekât kararını alan ve uygulayan merhum Başbakan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı; 1974 yılında milli dava uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitleri rahmet ve minnetle, Gazileri ise şükranla andı.