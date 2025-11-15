Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te ve 15 Kasım 1983’te olduğu gibi bugün de, yarın da Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin adil ve kalıcı çözümün tek yolu olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmi geçit töreninde konuşan Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, güvenliğine ve kalkınmasına yönelik kararlı desteğini bir kez daha vurguladı.

Konuşmasının başında, Azerbaycan dönüşünde düşen askeri kargo uçağı ile Hırvatistan’da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan personeli anan Yılmaz, KKTC yetkililerinin taziye mesajlarıyla gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

- “KKTC, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik iradesinin teminatıdır”

Yılmaz, KKTC’nin kuruluşunun 42’nci yılı vesilesiyle Kıbrıs Türk halkıyla bir arada bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyleyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

15 Kasım 1983’te merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın KKTC’nin bağımsızlığını ilan ederek Kıbrıs Türk halkının özgürlük iradesini dünyaya duyurduğunu hatırlatan Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerin, egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Barış Harekâtı şehitleri ve mücahitleri rahmetle anan Yılmaz, hayatta olan gazilere ve Mehmetçik’e şükranlarını sundu. Yılmaz, Türk Mukavemet Teşkilatı’na verilen destekleri ve garantörlük bağlamında sağlanan kazanımları dolayısıyla merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’yu, ayrıca 1974 Barış Harekâtı’nın liderleri Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı da saygıyla andı.

- “TSK’nın varlığı sayesinde Kıbrıs, Akdeniz’de bir istikrar adası olmuştur”

Cevdet Yılmaz, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin, Kıbrıs meselesinde kazanılan hakların değerini her geçen gün daha net ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan insani trajedilere dikkat çeken Yılmaz, “Bu gelişmeler, müstakil bir devlete ve siyasi eşitliğe sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermektedir” dedi.

“Tüm bu tarihi adımlar yalnızca Kıbrıs Türk halkına değil, Rum halkına da, Adanın tamamına barış, huzur ve refah getirmiştir” diyen Yılmaz, “TSK’nın varlığı ile Kıbrıs, Akdeniz’de bir istikrar adası olmuştur” ifadelerini kullandı.

- “Eşit siyasi egemenlik temelinde, BM zemininde somut adımlar atılmasını bekliyoruz”

Yılmaz, Ada’nın tamamının yararına olacak iş birliklerine her zaman olumlu yaklaştıklarını belirterek, “Eşit siyasi egemenlik temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) zemininde belirlenen alanlarda somut adımlar atılmasını bekliyoruz” dedi.

1963’te Rum tarafının ortaklık devletini silah zoruyla ortadan kaldırmasının üzerinden 62 yıl geçtiğini hatırlatan Yılmaz, Kıbrıs Türk tarafının 1968’den bu yana yürütülen tüm müzakere süreçlerinde samimi bir çözüm iradesi ortaya koyduğunu söyledi.

“Rum tarafının çözüm iradesi bulunmadığı açıktır. Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü ve refahı eşitlik temelinde paylaşmaya hiçbir dönemde razı olmadı” diyen Yılmaz, Rum liderliğinin Kıbrıslı Türkleri hâlâ siyasi eşitlikten yoksun bir azınlık gibi görme anlayışının hiç değişmediğini belirtti.

- “Çözümün yolu egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescilinden geçer”

Bu anlayış nedeniyle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün bugüne dek sağlanamadığını ifade eden Yılmaz, çözüm için Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinden geçtiğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dört yılda BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yaptığını da hatırlatarak, “Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır” dedi.

- “Herkes bilsin ki; Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır”

Rum tarafının, 60 yıldır kendi sorumluluklarını gizlemeye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik haksızlıkları derinleştiren bir tutumu sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, bu yaklaşımın son 20 yılda Avrupa Birliği üyeliğinin tek taraflı bir siyasi araca dönüştürülmesiyle daha da pekiştirildiğini söyledi.

Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

“Zira, Kıbrıs Cumhuriyeti” adını gasp eden Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerin eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmek istemedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan ve garantör Türkiye’yle gönül ve ülkü birliği içinde olmasından da rahatsızlık duymaktadırlar.

Herkes bilsin ki Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır; ortak milli davamızı savunmayı ve KKTC’nin hak ettiği konuma ulaşması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

- “KKTC’nin kalkınmasına destek ortak kaderimizin bir parçasıdır”

Yılmaz, siyasi eşitliğin ve güvenliğin önemine dikkat çekerken, ekonomik kalkınmanın da aynı derecede hayati olduğunu sözlerine ekledi.

KKTC'nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene kavuşması hedefine bağlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, ekonomik ve mali iş birliğinin aynı kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Türkiye’nin ihtiyaç duyulan alanlardaki yatırımları hükümet istişare ve eşgüdüm halinde yürütmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, son yıllarda KKTC’de hayata geçirilen projelere ayrıntılarıyla değindi.

Her yıl imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmalarıyla Kıbrıs Türk halkının hayat standartlarını yükseltecek birçok projenin uygulamaya konduğunu ifade eden Yılmaz, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ile tamamlanma aşamasındaki Güzelyurt Hastanesi başta olmak üzere sağlık yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

“Spor tesisleri, kapasitesi 7026’ya ulaşan yurt imkânları ve teknolojik girişimciliği destekleyen faaliyetlerle gençlerimizin yanındayız” diyen Yılmaz, eğitim alanında da son üç yılda 30 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını, halen 34 okulda ilave derslik ve yapısal çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hükümetler arası protokol kapsamında KKTC’de bir yıllık süre içerisinde yüksek hızlı fiber internet hizmetinin sağlanacağını, bununla birlikte e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılacağını vurgulayan Yılmaz, sosyal politikalar kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ile Çocuk ve Gençlik Merkezi projelerine verilen desteğin sürdüğünü dile getirdi.

Ulaşım alanında Karayolu Master Planı doğrultusunda 213 kilometrelik bölünmüş yol, 433 kilometrelik tek yol ve 176 kilometrelik üçüncü sınıf yol olmak üzere toplam 822 kilometre yol yapımının tamamlandığını ifade eden Yılmaz, ulaşım çalışmalarının yanı sıra yerel yönetimlere verilen desteğe de dikkat çekti.

Demokrasinin ve yerel hizmetlerin vazgeçilmez unsuru olan belediyelerin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, köylere ve kırsal bölgelere yönelik, özellikle ulaşımı iyileştirmeyi amaçlayan projelerin hayata geçirildiğini belirterek, son dönemde hızlandırılan “Dağ yolu” projesinin bunun somut bir örneği olduğunu kaydetti.

Tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlara da değinen Yılmaz, haziran ayında ziyaret ettiği Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri başta olmak üzere yürütülen projelerle Kıbrıslı Türk çiftçilerinin çalışmalarına önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Yaşamsal bir ihtiyaç olan içme suyu sorununu, Anavatan’dan suyun deniz altından taşınmasıyla çözdüklerini hatırlatan Yılmaz, Tarım Master Planı kapsamında yürütülen sulama projeleriyle de ovalara bereket taşınacağını vurguladı.

Turizmde Ada Kıbrıs Projesi’nin tanıtımlarla güçlendiğini, THY ve AJET ile imzalanan protokollerin ise iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırarak KKTC ekonomisine ivme kazandıracağını belirten Yılmaz, bu projelerin gençlere yeni istihdam alanları açacağını söyledi.

Yılmaz, KKTC’nin turizm, eğitim, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında öne çıkması için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Gelecek dönemde de Cumhurbaşkanı ve hükümet ile istişare içinde şekillendirilecek ekonomik ve mali iş birliği çerçevesinde özellikle enerji, afetlere hazırlık ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik yeni çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Yılmaz, tüm bu adımların Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

-“Kıbrıslı Türkleri yıldırmaya çalışan izolasyonlara rağmen el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz”

Yılmaz, konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

“Fikir ve gönül birliği içinde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur” diyen Yılmaz, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında duracağını söyledi.

“Kıbrıslı Türkleri haksız izolasyonlarla yıldırmaya çalışsalar da, bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Tüm çabamız, KKTC’nin güvenliğini, istikbalini ve refahını ilelebet güvence altına almaya yöneliktir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hak ve egemenlik mücadelesinde can veren şehitleri rahmetle anan Yılmaz, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın gönül birliğimiz ve kardeşliğimiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.