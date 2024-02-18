Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından 22-23 Şubat’ta düzenlenecek “Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu” kapsamında ikinci atölye çalışması yapıldı.

Sempozyumun küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin Atölyesi’nde yer alan ikinci atölyeye, Kemal Behçet Caymaz, Birgül Feyzioğlu, Fahimeh Heydari ve Ayhatun Ateşin katıldı.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’nun açıklamasına göre atölye çalışmalarında, kültürel mirası koruma algısını güçlendirmek, tahrip edilen ve yok olup gitmekte olan kültürel mirasa dikkat çekmek hedefleniyor.

Kültürel mirası koruma algısını güçlendirme, tahrip edilen, yok olan kültürel mirasa dikkat çekmeyi amaçlayan sempozyum, Perşembe günü Acapulco Hotel’de saat 10.00’da başlayacak ve iki gün boyunca, 36 bildiri sunulacak.