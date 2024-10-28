Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın, 23-25 Ekim’de Malta’nın St. Julian’s kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği’nin (ENQA) 2024 Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Malta Yükseköğretim ve İleri Eğitim Otoritesi (MFHEA) ile iş birliği içerisinde düzenlenen toplantıya, Avrupa’nın farklı ülkelerinden çok sayıda kalite güvencesi uzmanı ve paydaşlar katılım gösterdi. Genel Kurul toplantısı, 23 Ekim’de gerçekleştirilen sosyal programla başladı.

ENQA Genel Kurul 2024 toplantısının ana temasının ise “ESG’nin (Avrupa Standartları ve Yönergeleri) Ötesinde Kalite Güvencesi" olduğu belirtildi.

Program içeriğini, araştırmalarda kalite güvencesi (QA) ve yükseköğretimin sosyal boyutu gibi konularını ele alan oturumlar oluşturdu. Bunun yanında, ENQA üyeleri ve ortakları tarafından yapılan geniş kapsamlı faaliyetler örneklerle birlikte oturumlar içerisinde tartışmaya açıldı.

Katılımcılara, Yükseköğretim Alanı (HEA) ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verilirken, ENQA’nın bir sonraki stratejik planına yönelik aktarımlarda ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Malta Kalite Güvence Sistemi’nin tanıtımı yapılan toplantının açılışında ENQA Direktörü Anna Gover tarafından Bologna Süreci çalışma planı ve ESG revizyonu hakkında güncel bilgiler aktarıldı. Ayrıca, araştırmalarda dış kalite güvencesi ile ilgili, toplantıda var olan ülke temsilcilerine yönelik ülkelerin deneyimlerinin paylaşıldığı sunumlar yer aldı. Bunun yanında, Yükseköğretimde dijitalleşme, veri odaklı kalite güvencesi gibi konular üzerinde detaylı tartışmalar gerçekleştirildi.

- Hocanın

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, toplantıya katılımı vesilesiyle ENQA’nın gündemindeki gelişmeleri yakından takip etme ve uluslararası kalite güvencesi uygulamaları üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimi için bilgi alışverişinde bulunma fırsatının önemini vurguladı.

Hocanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretiminde sosyal boyut ile kalite güvencesinin bütünleştirilmesi konusunda güncel önemli gelişmeleri ENQA 2024 toplantısında ele alındığını belirtti.

Hocanın, toplantıdaki aktif katılımın, ülkemiz yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi standartlarını uluslararası düzeyde yükseltme hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdi, bundan sonraki kalite odaklı adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti.