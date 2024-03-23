Yonca Kavşağı-Ercan ana yolunda saat 00.10 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan Elizabeth Pamilerin Ayorinde (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, Alexis Mulah (E-27) yönetimindeki LU 080 plakalı salon araç ile Ercan Havalimanı istikametine doğru seyrettiği sırada çembere yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına ve bilgi verici levhaya çarparak savruldu.

Gaziköy-Ercan ana yoluna girerek kaldırım üzerinde devrilerek duran ve araçta yolcu olarak bulunan Ayorinde’nin yaralandığı kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.