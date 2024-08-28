Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, sırasıyla Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ile devam etti.

-Gülşen

Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, törendeki konuşmasında, toplam 20 km uzunluğunda projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin 4.6 km’lik bölümünün yapımının sürdüğünü belirtti ve proje ile ilgili teknik detayları paylaştı.

Gülşen, çevre yolları ile şehir trafiğini hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Ünal Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na ve projede desteği ve emeği olan herkese teşekkürlerini sundu.

Gülşen, konuşmasını, Çevre Yolu’nun kısa sürede halkın hizmetine girmesini temenni ederek bitirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreninde, nisan ayında tamamlanması öngörülen katlı kavşak projesi ile Gönyeli Çemberi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydetti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ile devam etti.

-Arıklı: “Gönyeli Çemberi trafiği tarihe karışacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin özelde Lefkoşa’nın genelde ülkenin trafiğini rahatlatacağını kaydetti.

Göreve başladığında, bugün temeli atılan yonca kavşağının hedefleri arasında ilk sırada olduğunu belirten Arıklı, bunun için gereğinin yapıldığını söyledi ve proje ile ilgili istimlak parasını üstlendiğini belirttiği Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’ne (KEİ) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişten beridir her konuda KKTC’ye destek olduğunu ve altyapının geliştirilmesinde de KKTC’nin yanında olduğunu belirten Arıklı, “Kıbrıs Türkleri olarak ‘şükran sana Anavatan’ değil de ‘kurban sana Anavatan’ dememiz gerekmez mi?” dedi.

“Gönyeli Çemberi trafiği tarihe karışacak.” diyerek, katlı kavşak projesi ile Gönyeli Çemberi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydeden Arıklı, projenin nisan ayına kadar biteceği öngörüsünü paylaştı.

Arıklı konuşmasında, “Yaptığınız iyilik asla unutulmayacak.” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile yeni Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz’e ve Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasına, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine “hoş geldiniz” diyerek başladı.

Altı ay içerisinde tamamlanması hedeflenen ve ulaşımı süratlendirecek projenin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Tatar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

KKTC’nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi yatırımların çok değerli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz’e ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile yeni Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e de destekleri için teşekkürlerini sundu.

“Bütün bunlar kapsamlı projelerdir.” diyen Tatar, KKTC’nin yatırımlarla her alanda geliştiğini kaydetti.

- “Biz ne yıkılırız ne de hedeften şaşarız”

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Tatar, egemen eşitlik ve eşit siyasi statü politikasına vurgu yaptı, ambargo ve izolasyonların kalkmasıyla yeni bir sürece girilebileceğini söyledi.

“Biz ne yıkılırız ne de hedeften şaşarız. Çünkü biz Anavatan Türkiye ile burada onurlu bir siyaset sürdürmekteyiz” ifadelerini kullanan Tatar, KKTC’nin daha da güçleneceğini belirtti.

“Doğu Akdeniz’de KKTC’nin statüsü her gün yükselmektedir.” diyen Cumhurbaşkanı, bu gibi yatırımların kendilerine cesaret, halka ise umut verdiğini belirtti ve yonca kavşağının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa -Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek yonca kavşağının temeli atıldı.