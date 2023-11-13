Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Türk askerinin olmadığı, vatanın güvenlik ve barış çerçevesinde yeniden birleştiği, bağımsız bir devlete ulaşana dek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de bu yönde sıkı şekilde çalıştığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre dün yapılan bir anma töreninde konuşan Yorgallas, yeniden birleşme için vicdan birliğiyle ve sorumluluk bilinciyle çalışmak gerektiğini vurguladı.

Habere göre Yorgallas, bugünün tahrikleriyle mücadele edebilmek ve çıkmazı aşabilmek için gerçekçi olmak, anlayışla hareket etmek ve rasyonalist davranmak gerektiğine işaret ederek, kabul edilemez statükoyu devirmenin ve vatanı özgürleştirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.