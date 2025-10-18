Yüksek Seçim Kurulu, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na aykırı şekilde anket yayımlayan Kıbrıs gazetesinin bugünkü sayısının toplatılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Kıbrıs gazetesinin “Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici’den çarpıcı analiz geldi” başlıklı haberinde, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na aykırı şekilde “yasaklanan dönemde kamuoyu yoklama ve araştırmalarını yayımlandığını” kaydetti.

YSK’nın oybirliğiyle, Kıbrıs gazetesi sorumluları aleyhinde yasal işlem başlatılması, gazetenin toplatılması ve haber linkinin kapatılmasına karar verdiği bildirildi.

Kıbrıs gazetesinin bugünkü yayınının ön yüzünde, iç sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında Gezici Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ankete yer verdiği belirtildi.

YSK’dan yapılan açıklamada, dün basınla gerçekleştirilen toplantıda gereken uyarıların yapıldığı ancak bugün bu uyarıların dikkate alınmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu seçimin adil ve demokratik bir şekilde yürütülerek sonuçlanması için gerekli her türlü önlemin alınacağını ve yasal işlem yapılacağını bir kez daha hatırlatır, gerek adayların ve gerekse bası, kurum, kuruluş ve mensuplarını bir kez daha uyarır.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: YSK Kıbrıs gazetesinin toplatılmasına karar verdi