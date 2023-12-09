Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’la yapılan üniversite, yüksek okul ve diğer eğitim kurumlarının diplomalarının karşılıklı olarak tanınması anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakanı Kiriakos Pierrakakis, Rum Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları diplomaların karşılıklı tanınması anlaşmasının Yunan Meclisi’nin ilgili komitesi tarafından onaylandığını, Rum yönetimiyle yapılan diplomaları karışlıklı tanıma anlaşmanın elzem iki olguya dayandığını açıkladı:

Pierrakakis olgulardan birinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kardeşlik bağları ve ortak dil kullanılıyor olması, diğerinin de halihazırda Yunanistan’daki yüksek eğitim kurumlarında 4 bin Kıbrıslı Rum, Güney Kıbrıs’taki yüksek eğitim kurumlarında da yarısı fiilen Güney’de, diğer yarısı uzaktan eğitim alan 18 bin Yunan öğrencinin eğitim görüyor olması olduğunu söyledi.