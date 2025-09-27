BM Temsilcisi Holguin’den çağrı
Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’in, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun daveti üzerine pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.