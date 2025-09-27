Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’a ilk kez resmi ziyaret yapacak olan Kaklamanis’in Rum Meclisi özel oturumuna hitap edeceğini ve 1 Ekim resmigeçidine katılacağını yazdı.

Gazete, Kaklamanis’in temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Başpiskopos Yeorgios ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüşeceğini, ardından da Yunan Askeri Mezarlığı’nı, hapishanede gömülü EOKA'cı mezarlarını ve “Korgeneral Sotirios Sotiriu Askeri Birliği”ni ziyaret edeceğini kaydetti.